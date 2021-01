USA beskylder Kina for folkedrab mod muslimsk mindretal

Folkedrab er fortsat i gang, og Kinas partistat forsøger systematisk at ødelægge uighurer, siger Pompeo.

Kina begår folkedrab og forbrydelser mod menneskeheden med sin undertrykkelse af det muslimske mindretal uighurerne, der bor i den kinesiske Xinjiang-region.

Det meddeler den afgående amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, tirsdag.

- Jeg mener, at dette folkedrab fortsat er i gang, og at vi er vidner til den kinesiske partistats systematiske forsøg på at ødelægge uighurer, siger Pompeo.

Han tilføjer, at folkedrabet finder sted "under styring og kontrol" fra det kinesiske kommunistpartis side.

Foruden uighurerne er undertrykkelsen også rettet mod andre etniske og religiøse mindretal i den vestlige Xinjiang-provins, siger Pompeo.

Der har været intens debat i USA's Kongres om Kinas politik over for uighurerne.

Kongressen vedtog kort før nytår en lov, der pålagde USA's regering at beslutte inden for tre måneder, om tvangsarbejde, fængsling og andre formodede forbrydelser mod uighurerne udgør folkedrab eller forbrydelser mod menneskeheden.

- Det er ikke en let beslutning, siger en regeringsembedsmand.

Udtalelsen om folkedrab kommer på Pompeos sidste hele arbejdsdag som USA's udenrigsminister.

Onsdag tages demokraten Joe Biden i ed som USA's præsident, og Donald Trump og hans regering forlader Det Hvide Hus og øvrige regeringsbygninger.

Biden brugte under valgkampen sidste år også ordet "folkedrab" om Kinas behandling af uighurerne.

Andre lande eller internationale institutioner kan følge trop med en strengere formel kritik af Kina, skriver New York Times.

I forvejen har Kina fået massiv kritik internationalt for det, den kinesiske regering betegner som "træningslejre", der skal udrydde ekstremisme. Andre har sammenlignet lejrene med koncentrationslejre.

Kina afviser beskyldningerne om, at landet undertrykker uighurerne.

