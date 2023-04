USA beskylder Lula for at efterabe Ruslands propaganda

Brasiliens præsident, Luiz Inácio Lula da Silva, får mandag kritik fra USA for hans nylige kommentarer, hvor han hentyder til, at Vesten har "opmuntret" til krig ved at sende våben til Ukraine.

Samtidig får Lula, som præsidenten kaldes i daglig tale, ros fra Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, for hans forslag om fredsforhandlinger.

Lavrov er på besøg i hovedstaden Brasilia, hvor han har mødtes med Lula. Her har han takket Brasilien for dets indsats for at løse konflikten.

Men en talsmand for Det Hvide Hus beskylder Lula for at "efterabe russisk og kinesisk propaganda uden at se på fakta".

Artiklen fortsætter under annoncen

Lula har foreslået sig selv som en mægler i fredsforhandlinger for at sætte en stopper for krigen i Ukraine, der startede, da Rusland invaderede sit naboland i februar 2022.

Forslaget er baseret på Brasiliens tradition for åbent diplomati og for ikke at gribe ind i konflikter.

Det er dog ikke faldet i god jord hos mange vestlige lande, at han i weekenden sagde, at vestlige magter skal stoppe med at forsyne Ukraine med våben.

Kommentaren kom, kort efter at Lula vendte tilbage fra Kina, hvor han diskuterede krigen med Kinas præsident, Xi Jinping.

- USA er nødt til at stoppe med at opmuntre til krig og begynde at tale om fred, sagde Lula til journalister lørdag.

Han opfordrede også en gruppe af lande, der ikke er involveret i krigen, til at sørge for fredsforhandlinger mellem Ukraine og Rusland.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Men vi er også nødt til at tale med USA og EU. Vi må overbevise folk om, at freden er vejen frem.

Lavrov roser mandag Lula for hans involvering.

- Vi er taknemmelige for deres lyst til at bidrage til at finde måder at løse situationen på, siger han.

John Kirby, der er talsperson for Sikkerhedsrådet i Det Hvide Hus, siger mandag, at Lulas bemærkninger "simpelthen er afsporede", og at han er helt ved siden af ved at "hentyde til, at USA og Europa på en eller anden måde ikke er interesserede i fred, eller at vi har en del af ansvaret for krigen".

Indtil videre er Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, den eneste vestlige leder, der har hilst Lulas fredsinitiativ velkommen.

/ritzau/Reuters