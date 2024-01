USA beskylder valg i Bangladesh for at være illegitimt

Weekendens valg i Bangladesh, der førte til premierminister Sheikh Hasinas genvalg, var hverken frit eller fair.

Sådan lyder det mandag fra Matthew Miller, talspersonen for det amerikanske udenrigsministerium.

- USA er enige med andre observatører i, at valget ikke var frit eller fair, og vi ærgrer os over, at ikke alle partier deltog.

Hasinas parti vandt tre fjerdedele af sæderne i landets parlament, men stemmeprocenten lød blot 41,8 procent.

Det er Hasinas femte periode som landets premierminister.

Hun har stået i spidsen for landet igennem en periode med stor økonomisk vækst, men regeringen er samtidig blevet anklaget for brud på menneskerettighederne og at føre en hård linje mod politiske modstandere.

Selv fortalte hun mandag pressen, at valget var både frit og fair.

- Det betyder ikke, at der ikke er noget demokrati, hvis nogen partier ikke deltager i valget, lød det.

Det nationalistiske oppositionsparti BNP, hvis medlemsskare er svundet ind som følge af masseanholdelser, beskrev mandag i hovedstaden Dhaka også valget som illegitimt.

BNP's leder, Tarique Rahman, som bor i eksil i Storbritannien, har kaldet resultatet for en "skændsel for Bangladeshs demokratiske bestræbelser".

Selv har Hasina beskrevet BNP som en "terrororganisation".

Også Storbritannien har kritiseret valget, men fra Indien har premierminister Narendra Modi lykønsket Hasina med sin "historiske" sejr.

Rusland og Kina har også lykønsket Hasina.

FN's generalsekretær, António Guterres, har opfordret alle parter til at afvise alle former for vold og sikre, at menneskerettighederne og loven bliver opretholdt.

Politik i Bangladesh, et land med en befolkning på 170 millioner mennesker, har i lang tid været domineret af en rivalisering mellem Hasina og den tidligere premierminister Khaleda Zia.

Hasina er datter af landets stiftende leder, mens Zia er gift med en tidligere militær leder.

