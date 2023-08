USA blåstempler milliardsalg af raketkastere til Finland

USA har sent tirsdag aften dansk tid godkendt, at de amerikansk producerede raketkastere af typen M270A2 gerne må sælges videre til Finland, som for nylig blev medlem af den vestlige forsvarsalliance Nato.

Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium, også kendt som Pentagon.

Præcist hvor mange raketkastere, der er tale om, står endnu ikke helt klart, men salgsbeløbet bliver af en størrelse på 2,68 milliarder kroner.

M270A2 er udviklet af den amerikanske våbengigant Lockheed Martin.

Raketkasteren er monteret på en bil med larvefødder og kan ifølge producenten udstyres med 12 raketter, som kan affyres af en besætning bestående af tre personer.

/ritzau/Reuters