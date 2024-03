USA blåstempler våbenpakke med 1700 ton bomber til Israel

Den amerikanske regering har godkendt en ny våbenpakke til Israel, som er i krig med den væbnede palæstinensiske bevægelse Hamas. Pakken indeholder blandt andet bombetyperne MK84 og MK82.

Det bekræfter to kilder, som er tæt på sagen, fredag aften over for nyhedsbureauet Reuters, efter at avisen Washington Post bragte historien tidligere på dagen.

Kilderne har udtalt sig på betingelse af anonymitet.

Våbenpakken indeholder blandt andet 1800 bomber af typen MK84, som vejer godt 900 kilo stykket, og 500 af den mindre type MK82, som vejer godt 225 kilo, stykket.

Det svarer til en samlet vægt på mere end 1700 ton.

USA er Israels tætteste allierede, og den jødiske stat i Mellemøsten får årligt 3,8 milliarder dollar i militærbistand fra USA.

Godkendelsen af våbenpakken kommer, efter at Israel er blevet kritiseret internationalt for at fortsætte bombardementet og landinvasionen af Gazastriben, et tætbefolket palæstinensisk område, hvor Hamas holder til.

En embedsmand, som også udtalte sig anonymt, sagde tidligere fredag til Washington Post, at USA " fortsat støtter Israels ret til selvforsvar".

- At gøre vores bistand betinget er ikke vores politik, sagde embedsmanden.

USA afstod for nylig fra at stemme om en meget omtalt resolution i FN's Sikkerhedsråd, hvori Sikkerhedsrådet krævede, at der indføres en øjeblikkelig våbenhvile i Gazastriben.

Israel har bombet og invaderet området, siden Hamas 7. oktober sidste år brød grænsen til Israel og ifølge israelske tal dræbte omkring 1200 mennesker, mestendels civile.

Modangrebene, som Israel indledte for at tilintetgøre Hamas, har siden kostet over 32.000 liv i Gazastriben, viser områdets sundhedsmyndigheder.

/ritzau/