USA blokerer FN-erklæring om at stoppe kampe i Mellemøsten

Erklæring i Sikkerhedsrådet om nedtrapning af volden mellem jøder og palæstinensere afvises af USA.

USA blokerede mandag for tredje gang inden for en uge en erklæring fra FN's Sikkerhedsråd, der opfordrer israelerne og palæstinenserne til at indstille volden og kampene for at beskytte de civile.

Det oplyser diplomater.

Forslaget til erklæringen var udarbejdet af Kina, Tunesien og Norge.

USA lader forstå, at det "ikke i øjeblikket" kan støtte en erklæring fra Sikkerhedsrådet.

Teksten til Sikkerhedsrådet, som nyhedsbureauet AFP har set, opfordrer til "at nedtrappe situationen, volden skal ophøre, og der skal vises respekt for folkeretten, herunder beskyttelse af civile, og i særdeleshed af børn.".

Der udtrykkes stærkt bekymring for situationen i Gaza. Enklaven har siden sidste uge har været under heftige bombardement af Israel, efter Hamas og radikale palæstinensere har sendt over 3000 raketter ind over Israel.

Man udtrykker også stærk bekymring over, at palæstinensiske familier sættes på gaden i Østjerusalem til fordel for jøder. Samtidig vil Sikkerhedsrådet i erklæringen udtrykke fortsat støtte til en tostatsløsning mellem israelere og palæstinensere.

Præsident Joe Bidens regering siger, at den arbejder i kulisserne på en løsning. En amerikansk udsending ventes til regionen. I Washington er man bekymret for, at en erklæring fra Sikkerhedsrådet kan give bagslag. Det fortæller diplomater.

Mindst 204 mennesker er dræbt i Gaza siden 10. maj. Heraf er 58 børn ifølge sundhedsmyndighederne i den palæstinensiske enklave. Det rapporterer Reuters

I Israel er 10 personer dræbt af raketter. To er børn.

/ritzau/AFP