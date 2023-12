USA byder forlænget våbenhvile i det østlige DR Congo velkommen

Parter i konflikten i den østlige del af det sydafrikanske land Den Demokratiske Republik Congo (DR Congo) er blevet enige om at lægge våbnene fra sig i endnu to uger, efter at en aftale om tre døgns våbenhvile trådte i kraft torsdag.

Udviklingen bliver taget varmt imod i USA, hvor landets præsidentkontor i en pressemeddelelse skriver, at "dette yderligere skridt mod fred bærer vidnesbyrd om forpligtelsen, som parterne har påtaget sig".

- USA roser konfliktens parter og de regionale regeringer for deres støtte til forlængelsen af våbenhvilen og vil fortsætte med at bruge amerikanske efterretninger og diplomatiske ressourcer til at at holde øje med, at den bliver overholdt af hæren og de ikkestatslige væbnede grupper, lyder det.

/ritzau/