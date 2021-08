USA: Byer bedre forberedt på orkan - men alt kan ske

De amerikanske byer og stater, der søndag og mandag bliver ramt af orkanen Ida, er bedre forberedt, end da orkanen Katrina raserede i 2005.

Men orkanens effekt er svær at spå om, og alt kan ske.

Det siger professor David Nye, der forsker i amerikanske samfundsforhold ved Syddansk Universitet.

- Staterne var ikke parate til Katrina. Der var en del ting, de skulle have gjort med hensyn til diger. Men siden har de investeret og forberedt sig bedre, siger han.

- De har investeret milliarder af kroner. Men hvis det bliver så slemt, som under Katrina, kan det tage flere år, før de er færdige med reparationer og genopbygning, siger David Nye.

David Nye understreger, at man ikke kan vide sig sikker på orkanen Ida's effekt eller konsekvenser. Især fordi det afhænger meget af en række forhold, blandt andet orkanens hastighed.

Han tilføjer, at orkaner ikke er et sjældent syn i den del af USA:

- Det er orkansæson. Hvis man kommer fra Louisiana eller Mississippi ved man, at der kommer orkaner i slutningen af sommeren, siger David Nye.

Det faktum har også afskrækket mange fra at bo der.

- Mange mennesker har forladt New Orleans på grund af Katrina. De kommer aldrig tilbage. Nogle af de værste områder er heller ikke blevet genopbygget, siger David Nye.

Selv om befolkningen prøver at forberede sig godt som muligt, er der stadig mange ubekendte.

- Der er altid mennesker, der tror, at det ikke bliver så slemt denne gang. Staten har ikke mulighed for at tvinge folk til at blive flyttet, og derfor bliver nogle i området, siger han.

Det er især staterne Louisiana og Mississippi, der kan blive hårdt ramt af orkanen Ida.

Her er en anden udfordring coronasmitte. For netop de sydlige stater er områder, hvor mange ikke ønsker at blive vaccineret.

- Det er selvfølgelig svært at holde afstand, når de flygter fra en orkan.

- Der er mange, som har nægtet at blive vaccineret, og derfor har de smitteudbrud allerede. Derfor kan orkanen forværre smittesituationen, siger David Nye.

Udenrigsministeriets Borgerservice oplyser søndag aften, at der ikke er tal for, hvor mange danskere, der befinder sig i det berørte område. Der er dog ingen danskere, der har henvendt sig til Borgerservice i forhold til orkanen, fortæller ministeriet.

Orkanen Ida forventes at ramme storbyen New Orleans i Louisiana omkring klokken 20 dansk tid.

I 2005, da orkanen Katrina ramte byen, mistede omkring 1800 mennesker livet.

/ritzau/