USA: Canada vil ikke mødes halvvejs mod ny Nafta-aftale

Tiden er ved at løbe ud, hvis ikke Canada vil ekskluderes fra ny frihandelsaftale, siger handelsrepræsentant.

Canada er ikke villig til at møde USA på halvvejen i bestræbelserne på at nå frem til en ny frihandelsaftale, der skal afløse Nafta-aftalen fra 1994.

Det siger USA's handelsrepræsentant, Robert Lighthizer, der står i spidsen for forhandlingerne med Canada.

Samtidig er tiden ved at løbe ud, hvis en ny, nordamerikansk frihandelsaftale ikke blot skal blive en bilateral aftale mellem USA og Mexico.

Donald Trumps administration har de seneste uger øget presset på Canada for at få den nordlige nabo til at skrive under på en ny aftale inden søndag. Ellers risikerer Canada at blive ekskluderet fra den reviderede Nafta-aftale.

Canadas chefforhandler, udenrigsminister Chrystia Freeland, lader sig dog tilsyneladende ikke presse af USA. Hun nægter at lade sig diktere af en deadline.

Robert Lighthizer oplyste tirsdag, at parterne stadig står langt fra hinanden på en række punkter.

Det gælder ikke mindst USA's ønske om adgang til det canadiske marked for mejeriprodukter.

- Faktum er, at Canada ikke vil gå på kompromis på områder, hvor vi mener, at det er vigtigt, siger Robert Lighthizer.

- Vi vil gå videre med Mexico. Hvis Canada også vil med (i aftalen, red.), så ville det være det bedste. Hvis Canada først kommer med senere, så er det det, der vil ske. Vi er ved at løbe tør for tid, tilføjer han.

I Canada har man dog rigeligt med tid til at forhandle en ny Nafta-aftale på plads.

- Vores fokus er på indholdet. Ikke deadlines. Vi vil fortsætte med at forhandle med henblik på at indgå en aftale, der er i Canadas nationale interesse, siger talsmand for den canadiske regering Adam Austen.

/ritzau/Reuters