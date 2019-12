USA dræber militante islamister i luftangreb i Somalia

Fire medlemmer af den islamistiske al-Shabaab-bevægelse er dræbt i amerikanske luftangreb i Somalia.

Fire personer er dræbt i amerikanske luftangreb mod den islamistiske al-Shabaab-bevægelse i Somalia i det østlige Afrika.

Det oplyser det amerikanske militær ifølge nyhedsbureauet AFP.

- I samarbejde med Somalias regering, har USA's Afrika-kommando udført tre luftangreb to forskellige steder, oplyser det amerikanske militær i en meddelelse.

Luftangrebet kommer, efter at mindst 90 mennesker lørdag blev dræbt, da en voldsom eksplosion ramte Somalias hovedstad, Mogadishu.

Ingen har ifølge nyhedsbureauet Reuters taget skylden for angrebet, men ifølge Danmarks ambassadør for Somalia, Mette Knudsen, tyder meget på at al-Shabaab står bag.

- Den her skala angreb med så stor en bilbombe, der fører til at så mange omkommer, er typisk terrororganisationen al-Shabaab, sagde hun søndag.

Det jihadistiske al-Shaabab har erklæret sin loyalitet til den internationale islamistiske organisation al-Qaeda.

/ritzau/