USA dropper handel med Myanmar efter drab på demonstranter

Efter blodig weekend i Myanmar, hvor militæret dræbte mindst 100, suspenderer USA en handelsaftale med landet.

USA suspenderer en handels- og investeringsaftale med Myanmar, indtil den demokratisk valgte regering bliver genindsat i det sydøstasiatiske land.

Suspenderingen sker med omgående virkning, siger USA's handelsrepræsentant, Katherine Tai, mandag.

Sikkerhedsstyrkernes drab på fredelige demonstranter, studerende, arbejdere, fagforeningsledere og endda små børn i Myanmar har chokeret USA og store dele af den øvrige verden, meddeler Tai.

Lørdag blev over 100 mennesker dræbt i Myanmar. Blandt dem var mindst syv børn.

- Disse handlinger er et direkte angreb på landets overgang til demokrati og det burmesiske folks bestræbelser på at opnå en fredelig og succesfuld fremtid, siger hun.

Præsident Joe Biden og hans regering bruger oftest Myanmars tidligere navn, Burma, og betegnelsen burmesisk om landets befolkning.

Den aftale om handel og investeringer, der nu er stoppet indtil videre, blev indgået i 2013. På det tidspunkt havde det daværende militærstyre taget skridt i retning af demokrati.

Aftalen indebærer blandt andet, at visse varer fra Myanmar kan importeres toldfrit, hvilket giver lettere adgang til det amerikanske marked.

Mandag er tusindvis af demonstranter igen tilbage i Myanmars gader, på trods af at politi og militær har slået hårdere ned på protester i de seneste uger.

Mindst fem demonstranter er blevet dræbt mandag, lyder de foreløbige meldinger.

I et kvarter i landets største by, Yangon, skød sikkerhedsstyrkerne både mod demonstranter og et hold førstehjælpere fra Røde Kors, siger et øjenvidne til nyhedsbureauet Reuters.

Danmark og Norge opfordrer mandag sine statsborgere til at forlade landet.

Siden militæret væltede Aung San Suu Kyis civile regering og tog magten den 1. februar, er mindst 464 civile blevet dræbt i forbindelse med protester mod kuppet.

Onsdag aften mødes FN's Sikkerhedsråd for at drøfte den seneste udvikling i Myanmar.

Det er uklart, om de 15 medlemslande i rådet vil kunne blive enige om en ny erklæring. Den 10. marts blev de 15 lande enige om at fordømme brugen af vold mod fredelige demonstranter.

Men to af de faste medlemmer, Kina og Rusland, har hidtil blokeret for, at Sikkerhedsrådet kan fordømme militærets magtovertagelse.

/ritzau/AFP