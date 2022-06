USA dropper krav om negativ coronatest for indrejsende

Amerikansk krav om at få en coronatest inden afgang for indrejsende ventes at blive hævet søndag.

Fra søndag skal man ikke længere have en negativ coronatest, når man ankommer til en amerikansk lufthavn.

Det skriver flere internationale medier, herunder nyhedsbureauet Reuters.

Det Hvide Hus har endnu ikke officielt bekræftet, at kravet bliver hævet fra søndag.

På Twitter bekræfter Kevin Munoz fra Det Hvide Hus' presseafdeling dog, at testkravet er fortid.

Artiklen fortsætter under annoncen

- USA dropper Covid-19 testkrav for luftrejsende, der kommer ind i landet, skriver han.

Udmeldingen kommer efter hårdt pres fra luftfartsselskaber og rejsebranchen.

Kevin Munoz skriver videre, at USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) vil evaluere behovet for test.

Efter planen sker evalueringen om 90 dage, siger en unavngiven embedsmand fra Det Hvide Hus til Reuters.

- Hvis der er behov for at genindføre et krav om testning inden afgang - herunder grundet en ny og bekymrende variant - vil CDC ikke tøve med at handle, siger embedsmanden videre.

Testkravet for indrejsende til USA blev strammet i december. Her blev det besluttet, at man skulle have en negativ test, der ikke var mere end et døgn gammel.

Før var kravet, at testen ikke måtte være mere end tre dage gammel.

/ritzau/Reuters