USA dybt bekymret over IAEA-melding om Irans uranberigelse

USA er "meget bekymret" over rapport fra Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) om Irans øgede produktion af højt beriget uran.

Det har en talsperson for Det Hvide Hus' nationale sikkerhedsråd oplyst tirsdag amerikansk tid.

- Irans nukleare eskalering er så meget desto mere bekymrende på et tidspunkt, hvor Iran-støttede proxy-grupper fortsætter deres farlige og destabiliserende aktiviteter i regionen, herunder de nylige droneangreb og andre forsøgte angreb i Iran og Syrien og Houti-angreb mod kommercielle skibe i Det Røde Hav, siger talspersonen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

IAEA-chef Rafael Grossi har informeret sin organisations medlemmer tirsdag, har en talsperson fra agenturets kontor i Wien oplyst.

I slutningen af november oplyste Iran dets planer om at opskalere produktionen på faciliteterne Natanz and Fordow, skriver nyhedsbureauet dpa.

IAEA-udsendte verificerede herefter oplysningerne på besøg 19. og 24. december, har IAEA oplyst.

Siden slutningen af november har Iran beriget ni kilo uran med en berigelsesgrad på op til 60 procent. Til sammenligning gjaldt det i månederne før blot op til tre kilo.

Der er brug for en berigelsesgrad på mere end 80 procent, hvis atomvåben skal kunne fremstilles.

Iranske embedsmænd har gentagne gange hævdet, at det ikke er ønsket at fremstille atomvåben.

En international aftale begrænsede i 2015 Iran til kun at måtte berige til fire procent, men Iran begyndte at bryde den aftale i 2018, efter at USA trak sig fra aftalen. Det skete under den tidligere præsident Donald Trumps ledelse.

Atomaftalen fastslog, at Iran skulle begrænse sit atomprogram og højst måtte berige uran til 3,67 procents renhed.

Derudover skulle Iran give udlandet indblik i sit atomprogram.

Til gengæld fjernede USA og de øvrige aftaleparter de sanktioner, som Vesten i mange år har haft mod Iran.

