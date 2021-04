USA-eksperter anbefaler at genoptage brug af J&J-vaccine

Ti eksperter stemte for at genoptage brugen af Johnson & Johnson-vaccinen i USA, mens fire stemte imod.

USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) anbefaler at genoptage brugen af vaccinen fra Johnson Johnson, der har været sat i bero.

Det skriver Reuters.

Beslutningen er taget efter et møde i CDC fredag, hvor eksperter har drøftet brugen af vaccinen, der blev sat på pause, da der kom meldinger om flere alvorligt tilfælde af sjældne blodpropper efter vaccination.

Ti stemte for at anbefale en genoptagning, mens fire stemte imod. Én ekspert undlod at stemme.

/ritzau/