USA: Eksplosioner i Iran minder om angreb fra Islamisk Stat

De eksplosioner, der onsdag dræbte omkring 100 mennesker i Iran, tyder på at være et angreb i stil med det, Islamisk Stat plejer at udføre.

Det siger en højstående amerikansk embedsmand.

- Det ligner et terrorangreb, den slags, vi har set Islamisk Stat udføre tidligere, lyder det.

- Så vidt vi ved, tror jeg, kommer det til at være vores formodning i øjeblikket.

Eksplosionerne i Kerman i det centrale Iran skete ved en mindehøjtidelighed på fireårsdagen for den højtstående general Qassem Soleimanis død.

Soleimani blev dræbt i et amerikansk droneangreb 3. januar 2020. Han voksede op i netop Kerman-regionen og flyttede som ung til provinshovedstaden af samme navn.

Ingen har taget ansvar for angrebet.

Iran har tidligere givet Israel skylden for angreb på individer eller steder indenfor landets grænser. Men der er ingen indikationer på, at en fremmed stat har været involveret i eksplosionerne.

Det har dog ikke afholdt den højstående iranske hærfører Esmail Qaani fra at beskylde Israel og USA for at stå bag eksplosionerne.

Ifølge Det Hvide Hus' nationale sikkerhedstalsmand, John Kirby, er der dog ingen tegn på, at Israel var involveret.

Talsperson for det amerikanske udenrigsministerium Matthew Miller har desuden afvist, at USA på nogen måde var involveret.

Droneangrebet 3. januar 2020 på Soleimani fandt sted nær lufthavnen i Iraks hovedstad, Bagdad, og blev udført på ordre fra USA's daværende præsident, Donald Trump.

Soleimani stod ifølge USA bag talrige angreb på amerikanske soldater i Mellemøsten og blev anset for at være den næstmest magtfulde mand i Iran efter landets øverste åndelige leder, ayatollah Ali Khamenei.

Hans begravelse for fire år siden trak millioner af iranere ud i gaderne.

/ritzau/Reuters