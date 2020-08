USA er dybt bekymret over anholdelsen af Kina-kritisk avisejer

USA kalder anholdelsen af avisejer Jimmy Lai i Hongkong for et bevis på, at Kina har fjernet byens frihed.

USA er "dybt bekymret" over anholdelsen af den Kina-kritiske avisejer Jimmy Lai i Hongkong.

Det skriver landets udenrigsminister, Mike Pompeo, mandag på Twitter.

Her beskylder han også Kinas regering i Beijing for at forbryde sig mod basale rettigheder og friheder i Hongkong.

- Jeg er dybt bekymret over meldingerne om anholdelsen af Jimmy Lai i forbindelse med Hongkongs drakoniske sikkerhedslov, skriver Pompeo.

Han kalder på Twitter anholdelsen et bevis på, at det kinesiske kommunistparti har "fjernet Hongkongs frihed og undergravet folkets rettigheder".

Avisejeren Jimmy Lai er en af Hongkongs mest højlydte kritikere af den kinesiske regering.

Han blev mandag anholdt for blandt andet at samarbejde med fremmede magter. Det oplyser politiet.

Den kinesiske regering har hyldet anholdelsen af Lai og kaldt ham en "antikinesisk demagog".

Kina har også beskyldt Jimmy Lai for at konspirere med udlændinge for at "skabe kaos".

/ritzau/AFP