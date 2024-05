USA er færdig med at bygge midlertidig havn til Gaza

En midlertidig havn til nødhjælp til Gaza er blevet bygget færdig, men på grund af vejret kan den endnu ikke tages i brug.

Det oplyser en talsperson for USA's forsvarsministerium tirsdag.

USA's militær gik i gang med at bygge anløbsbroen sidste måned med et mål om at øge nødhjælpsforsyningerne til Gaza.

Projektet vil koste mindst 320 millioner dollar svarende til 2,2 milliarder kroner.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Fra og med i dag er byggeriet af de to dele af anløbsbroen færdig, siger Pentagon-talsperson Sabrina Singh.

I den "nærmeste fremtid" ventes den midlertidige havn at kunne flyttes det rette sted hen.

- I dag viser prognoserne kraftig vind og høje bølger, hvilket skaber usikre forhold for at flytte den midlertidige havns komponenter, siger Singh.

Anløbsbroen befinder sig ved den israelske by Ashdod nær Gaza.

Planerne om den midlertidige havn blev første gang offentliggjort af Biden i marts.

Over to måneder senere er den humanitære situation i Gaza fortsat ekstremt alvorlig.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tidligere tirsdag sagde Israels hær, at den har taget kontrollen over den palæstinensiske side af Rafah-grænseovergangen mellem Gaza og Egypten.

FN sagde tirsdag, at Israel havde afvist FN adgang til overgangen, som er hovedvejen for nødhjælp ind til Gaza.

Imens har Israel sendt kampvogne ind i Rafah, hvor mange civile har søgt tilflugt.

Samtidig fortsætter bestræbelserne på at nå frem til en våbenhvile. Forhandlere og mæglere er ankommet til Kairo i et nyt forsøg på at få stoppet kampene og udvekslet gidsler og fanger.

Mandag accepterede Hamas et udspil fra mæglere. Israel har dog flere gange sagt, at det udspil ikke lever op til israelske krav.

/ritzau/AFP