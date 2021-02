USA er foruroliget over meldinger om militærkup i Myanmar

USA vil skride til handling over for de ansvarlige, udtaler Det Hvide Hus om situationen i Myanmar.

USA opfordrer Myanmars militær til at løslade anholdte politiske topfigurer i landet.

Det udtaler talskvinde for Det Hvide Hus Jen Psaki i en pressemeddelelse natten til mandag dansk tid.

USA vil skride til handling over for de ansvarlige, lyder det videre.

- USA er foruroliget over meldinger om, at det burmesiske militær har taget skridt mod at underminere landets demokratiske overgang, herunder anholdelsen af statsleder Aung San Suu Kyi og andre civile embedsmænd i Burma, udtaler Jen Psaki, der bruger Myanmars tidligere navn, Burma.

Både Myanmars de factor-leder, Aung San Suu Kyi, og landets præsident er blevet anholdt.

Det oplyste en talsmand for Suu Kyis regeringsparti, NLD, søndag aften dansk tid.

Natten til mandag meddeler Myanmars militær via tv, at hæren har taget kontrol over landet i et år. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ifølge talskvinde for Det Hvide Hus Jen Psaki er den amerikanske præsident, Joe Biden, blevet briefet af USA's nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, om situationen.

