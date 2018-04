USA er håbefuld omkring drøftelser mellem Kim og Moon

USA tror på, at de to koreanske ledere vil gøre fremskridt i processen med at opnå fred, siger Det Hvide Hus.

USA er håbefuld omkring fredagens topmøde mellem den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, og den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in.

Amerikanerne har således tiltro til, at de to koreanske ledere vil gøre fremskridt i retning mod at opnå fred og velstand på den koreanske halvø.

Det skriver Det Hvide Hus i en erklæring, mens Kim og Moon indleder deres møde.

Det var et historisk øjeblik, da Kim Jong-un fredag formiddag lokal tid krydsede grænselinjen i den demilitariserede zone mellem Nordkorea og Sydkorea.

På den anden side ventede Moon Jae-in med en udstrakt hånd. De to ledere hilste på hinanden og udvekslede et par ord, før Kim tog skridtet over linjen.

Det er første gang i 65 år, at en nordkoreansk leder møder en sydkoreansk præsident uden for Nordkorea.

På mødet mellem de to ledere vil muligheden for varig fred mellem Syd- og Nordkorea formentlig blive drøftet. Det samme vil muligheden for, at Nordkorea indstiller sine forsøg med atomvåben og langtrækkende raketter.

