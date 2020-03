USA er i gang med gengældelse for raketangreb i Irak

Onsdag blev to amerikanere og en brite dræbt af raketter tæt på Bagdad. Torsdag er USA i færd med gengældelse.

USA er ved at gennemføre et angreb som gengældelse for et raketangreb i Irak onsdag.

Det meddeler to amerikanske embedsmænd, der torsdag aften dansk tid udtaler sig på betingelse af anonymitet.

Onsdag blev to amerikanere og en brite dræbt i et raketangreb på en militærbase nord for Iraks hovedstad, Bagdad. Derudover blev 14 såret.

Embedsmændene ønsker ikke at meddele placeringen af de mål, som torsdag er udset i det amerikanske gengældelsesangreb.

Ej heller ønsker de at oplyse, hvilke grupper der er mål for operationen.

De fortæller dog, at det amerikanske modsvar vil svare til det angreb, som ramte dem i Irak onsdag.

Det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, meddelte tidligere torsdag, at man var overbevist om, at iranskstøttede militser stod bag onsdagens angreb.

Pentagon har ikke umiddelbart ønsket at svare på de anonyme meldinger.

/ritzau/Reuters