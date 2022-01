USA er i kapløb med tiden for at nå sunket kampfly før Kina

Den amerikanske flåde kæmper i disse dage for at bjærge et af dens nedstyrtede jagerfly og forhindre Kina i at få fat i det.

Det skriver BBC.

F-35-kampflyet til en værdi af 100 millioner dollar (knap 670 millioner kroner) styrtede mandag ned i Det Sydkinesiske Hav i forbindelse med et uheld, da det skulle lande på hangarskibet "USS Carl Vinson" efter en militærøvelse.

Jagerflyet er et af den amerikanske flådes nyeste og mest avancerede fly, og eftersom det styrtede ned i internationalt farvand, har alle lande teknisk set ret til at gå efter det, skriver BBC.

Flyet befinder sig i øjeblikket på havets bund. Det er uklart, hvad der skal ske herfra.

Den amerikanske flåde har således hverken villet be- eller afkræfte, hvor flyet styrtede ned, og hvor længe det vil tage at bjærge det.

En række amerikanske sikkerhedseksperter er dog enige om, at det kinesiske militær vil være meget ivrig efter at få adgang til flyet. Derfor er det ifølge BBC problematisk, at et amerikansk bjærgningsfartøj angiveligt er ti dages sejlads væk fra det sted, hvor flyet styrtede ned.

- Det er af afgørende betydning, at USA får flyet tilbage, siger sikkerhedskonsulent Abi Austen til BBC.

- F-35-flyet er i bund og grund en flyvende computer. Det er designet til at forbinde andre aktiver - hvad det amerikanske flyvevåben kalder at "sammenkoble sensorer med skytter".

F-35-kampflyet er tidligere blevet beskrevet som en form for playmaker på himlen, der via sin evne til hurtigt at indsamle, analysere og dele data kan gøre ældre fly mere effektive.

Ifølge Abi Austen har Kina ikke selv den teknologi, og derfor vil det være et kæmpe skridt frem for landet, hvis det kan få fingrene i den.

Bryce Barros, analytiker med speciale i kinesiske anliggende, siger til BBC, at der ikke er nogen tvivl om, at Kina kunne tænke sig at få det sunkne fly op.

Også selv om landet takket være cyberspionage muligvis allerede ved noget om, hvordan det fungerer.

- Jeg tror, at de gerne vil se flyets egentlige dele, så de bedre kan forstå, hvordan det er designet for at finde dets svagheder, siger han.

Uanset hvad der sker herfra, så forventes enhver form for bjærgningsmission at blive ekstrem kompleks.

Ifølge CNN kan det komme til at tage op mod 120 dage at få flyet op til overfladen, alt afhængigt af hvor dybt det befinder sig - og det er, hvis det overhovedet kan lykkes at få flyet op i ét stykke.

Mediet skriver også, at det er tvivlsomt, om Kina rent faktisk vil forsøge vriste flyet ud af hænderne på USA, da landet i så fald risikerer at udløse en større politisk konflikt.

Kina gør krav på stort set hele Det Sydkinesiske Hav som sit eget territorie. De seneste år har landet styrket dette krav ved at øge sin militære tilstedeværelse i regionen.

/ritzau/