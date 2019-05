USA er klar med sanktioner mod Nord Stream 2

Den kontroversielle gasledning fra Rusland til Tyskland bliver ramt af sanktioner, siger USA's energiminister.

USA's regering vil fremlægge et lovforslag, som vil ramme virksomheder med sanktioner, hvis de deltager i arbejdet med Nord Stream 2.

Det oplyser USA's energiminister, Rick Perry, under et besøg i Ukraine. Her deltager han i indsættelsen af Volodimir Zelenskij som præsident.

Gasledningen skal ifølge planen passere tæt på Bornholm.

Den danske regering tøver med at godkende projektet, som Tyskland og andre lande i EU presser på for at få bygget færdig.

USA er stærkt kritisk over for Nord Stream 2 og ser det som en gave til Ruslands præsident, Vladimir Putin.

- Oppositionen til Nord Stream 2 er i live - i særdeleshed i USA, siger Perry.

- USA's senat vil vedtage en lov, som Repræsentanternes Hus vil godkende, og det vil blive sendt til præsidenten, og han vil underskrive den. Den betyder, at der vil komme sanktioner på Nord Stream 2, siger han.

I en første reaktion fra den russiske regering kaldes truslen om sanktioner for USA uacceptabel og konkurrenceforvridende.

- Det er uacceptabelt ikke bare for os, men også for mange lande i EU, siger den russiske regerings talsmand, Dmitrij Peskov.

USA mener, at gasledningen vil gøre EU alt for afhængig af den russiske gas. Der findes allerede en gasledning mellem Rusland og det nordlige Tyskland under navnet Nord Stream.

Rusland har også en gasledning gennem Ukraine til det europæiske marked, som risikerer at blive overflødig. Det har både politiske og økonomiske konsekvenser for landet.

Det er det store regeringskontrollerede russiske selskab Gazprom, der står for Nord Stream 2.

Søndag sagde Gazproms topchef, Aleksej Miller, at der kan komme forsinkelser på projektet. Men han uddybede det ikke nærmere, skriver dpa.

Han oplyste, at fire femtedele af finansieringen af gasledningen er på plads.

Den danske regering har sagt nej til den planlagte linjeføring ved Bornholm gennem dansk søterritorie og i stedet henvist til en anden rute. Man har appelleret til EU-Kommissionen om at tage teten i sagen.

Flere østeuropæiske lande, heriblandt Polen, mener, at Rusland med gasledningen sikrer sig et økonomisk og politisk instrument, der vil true Europas sikkerhed.

/ritzau/Reuters