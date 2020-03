USA er klar til at give Tyrkiet ammunition i Syrien

- Tyrkiet er en Nato-allieret. Vi vil sikre, at militært udstyr kan blive anvendt, siger talsmand for USA.

USA er parat til også at give Tyrkiet ammunition sammen med humanitær hjælp i den syriske provins Idlib, siger USA's særlige repræsentant i regionen, James Jeffrey.

- Tyrkiet er en Nato-allieret. En stor del af alliancen anvender amerikansk ammunition. Vi vil sikre, at udstyret er i orden og parat til at blive anvendt, siger Jeffrey.

Samtidig siger USA's ambassadør i Tyrkiet, David Satterfield, at Washington er ved at undersøge Tyrkiets anmodninger om at få forsvarssystemer mod luftangreb.

Under de eskalerende kampe i Idlib er der stadigt større risiko for, at det kommer til direkte konfrontationer mellem Tyrkiet og Rusland.

Alle sider har erkendt, at dette er en reel risiko, efter at tyrkerne har optrappet deres offensiv mod de russisk-støttede syriske styrker og russisk militærpoliti har været med til at sikre en by, som blev erobret fra tyrkisk-støttede oprørere.

Tyrkiet siger, at det har nedskudt tre syriske fly og ødelagt otte helikoptere samt et støre antal kampvogne siden sidste torsdag, hvor 34 tyrkiske soldater blev dræbt ved et luftangreb. Det var det dødeligste angreb mod Tyrkiets militær i næsten 30 år.

Tyrkiets præsident, Tayyip Recep Erdogan, mødes torsdag med Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov siger tirsdag, at Moskva ikke har nogen intentioner om at reducere dets militære tilstedeværelse i Syrien.

- Vi vil ikke indstille vore kamp mod terrorisme på grund af flygtningeproblemerne, siger han.

Næsten en million flygtninge er taget mod den tyrkiske grænse for at komme væk fra kampe i Syriens Idlib-provins. Tyrkiet huser i forvejen 3,7 millioner syriske flygtninge og migranter fra andre lande - deriblandt Afghanistan.

/ritzau/Reuters