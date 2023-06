USA er medlem af Unesco igen efter fem års fravær

USA er igen blevet medlem af Unesco, fem år efter at daværende præsident Donald Trump meddelte, at han ville trække landet ud af FN-organisationen.

Et flertal på 132 af de 193 FN-medlemslande i FN's Generalforsamling stemte fredag for at lade USA blive medlem igen. Ti lande stemte imod, mens 15 andre afstod fra at stemme.

Blandt de ti lande, der stemte imod, er Rusland, Syrien, Iran og Kina.

I 2017 beskyldte Trump Unesco for at være antiisraelsk. Fra årsskiftet til 2018 trak USA sig sammen med Israel.

USA var i årevis organisationens største bidragyder.

Men allerede USA i 2011 havde stoppet sine betalinger til Unesco. Det skete, efter at Palæstina blev optaget som medlem.

Unesco er FN's organ for uddannelse, videnskab, kultur og information.

Det er særligt kendt for verdensarvslisten. Listen består af natur- og kultursteder, der er udpeget som værende bevaringsværdige og for at have stor universel værdi for menneskeheden.

De fleste af Unescos aktiviteter er ikke politisk følsomme. Men tidligere har der været kontroverser, når der skulle fastlægges regler for, hvordan religiøse steder i Jerusalem skal drives.

Ifølge Unescos generalsekretær, Audrey Azoulay, hører de spørgsmål nu fortiden til, efter at der er indgået aftaler mellem israelere og palæstinensere.

Unesco arbejder også med regler, normer og standarder for brug af kunstig intelligens.

I foråret talte USA's udenrigsminister, Antony Blinken, for at søge optagelse i Unesco igen. Anledningen var ifølge ministeren, at Kina har fået en stadig mere dominerende rolle i på blandt andet det teknologiske område.

Præsident Joe Bidens regering har bedt om at få 150 millioner dollar - svarende til lidt over én milliard kroner - på næste års budget for at dække kontingent, også for de seneste fem år.

I alt skylder USA 619 millioner dollar (4,2 milliarder kroner) til Unesco. De skal betales i afdrag over de næste år, skriver Reuters.

/ritzau/AFP