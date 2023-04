USA erklærer enighed om ny våbenhvile i Sudan

De to stridende parter i Sudan er blevet enige om at indføre en våbenhvile, der skal gælde i 72 timer.

Det siger den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, i en erklæring ifølge AFP. Våbenhvilen starter tirsdag.

Ifølge udenrigsministeren er Sudans væbnede styrker (SAF) og den paramilitære organisation Rapid Support Forces (RSF) blevet enige om at implementere en landsdækkende våbenhvile.

Det sker ifølge Blinken efter intense forhandlinger.

- I denne periode opfordrer USA SAF og RSF til helt og øjeblikkeligt at opretholde våbenhvilen, siger han.

Det er dog ikke første gang, at en våbenhvile har været på tale i konflikten.

Tidligt fredag i sidste uge annoncerede RSF, at man ville lægge våbnene fra klokken 06.00.

Våbenhvilen skulle give indbyggerne mulighed for at fejre eid, som markerer afslutningen på den muslimske fastemåned, ramadanen.

Men efterfølgende fortsatte kampene i hovedstaden Khartoum, hvor der fredag formiddag både var eksplosioner og voldsomme skudvekslinger.

Ifølge Antony Blinken arbejder USA sammen med partnere om at nedsætte en komité, der skal forhandle en permanent våbenhvile i det nordøstafrikanske land.

Det er en magtkamp mellem to generaler, der har ført til blodig konflikt.

Siden et kup i oktober 2021 har Sudan været ledet af et råd bestående af generaler, og i centrum af striden står to militærmænd: General Abdel Fattah al-Burhan og general Mohamed Hamdan Dagalo, bedre kendt som Hemedti.

Abdel Fattah al-Burhan er leder af hæren og landets de facto-præsident.

Hemedti er hans stedfortræder og leder af den paramilitære gruppe Rapid Support Forces (RSF).

De er uenige om, hvilken retning landet skal bevæge sig i, herunder potentielle skridt mod et civilt styre.

Et af de største stridspunkter handler om planerne om at inkludere den 100.000 mand store RSF-gruppe i hæren, og hvem der i så fald skal lede den nye styrke.

/ritzau/