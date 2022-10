USA erklærer sig klar til at forsvare Japan efter missilalarm

USA anser Nordkoreas affyring af et ballistisk missil over japansk territorie tirsdag for at være både "farlig og hensynsløs".

Det siger Adrienne Watson, som er talskvinde for Det Hvide Hus' nationale sikkerhedsråd, i en meddelelse.

Hun understreger, at USA står fast på et løfte om at ville forsvare Sydkorea og Japan. USA er dog fortsat åben over for forhandlinger med Nordkoreas regering.

Under affyringen fra Nordkorea tirsdag bad den japanske regering borgere om at søge dækning. Missilet fløj nemlig over japansk territorie, inden det faldt i Stillehavet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det var første gang i fem år, at et missil fløj over Japan.

- Denne handling er destabiliserende og viser, at Nordkorea åbenlyst tilsidesætter FN-resolutioner og internationale sikkerhedsnormer, siger Adrienne Watson.

Hun tilføjer, at USA's nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, har talt med sine japanske og sydkoreanske modstykker efter affyringen.

Sullivan har diskuteret "passende og robuste fælles og internationale modsvar".

Han understregede, at USA står "stålfast" på at ville forsvare Japan og Sydkorea.

Og så sagde han, at den amerikanske regering vil fortsætte med at forsøge at begrænse Nordkorea evne til at udvikle sine forbudte våbenprogrammer.

Både Sydkorea og Japan har på det stærkeste fordømt affyringen.

Japans premierminister, Fumio Kishida, har kaldt Nordkoreas handlinger barbariske.

Imens har den sydkoreanske præsident, Yoon Suk-yeol, sagt, at der vil komme et "stærkt svar" på missilaffyringen.

Yoon kalder affyringen for en "provokation". Han mener, at den "uden tvivl har krænket FN's universelle principper og normer".

USA har i årtier ført an med sanktioner mod Nordkorea. Det har dog ikke afholdt Nordkorea fra at udvikle sine mere og mere sofistikerede missil- og atomprogrammer.

Tidligere præsident Donald Trump havde en - for amerikanske ledere - noget utraditionel tilgang til Nordkorea.

En overgang var forholdet mellem Trump og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, præget af øget diplomatisk kontakt.

Men det endte køligt efter et kollapset møde. Kim Jong-un har ikke umiddelbart vist interesse i at genoptage kontakten.

/ritzau/Reuters