USA evakuerer 9000 mennesker fra Afghanistan på seks dage

USA har evakueret cirka 9000 mennesker fra Afghanistan siden lørdag.

Alene torsdag evakuerede USA cirka 3000 mennesker fordelt på 16 forskellige fly. Heraf var næsten 350 amerikanske statsborgere.

Det siger en talsmand fra Det Hvide Hus.

Ud over de 350 amerikanske statsborgere er en stor del af de evakuerede familiemedlemmer til amerikanske statsborgere.

Der er også afghanere, som har arbejdet for den amerikanske stat, da vestlige styrker stadig var talrigt til stede i Afghanistan.

Præsident Joe Biden holder pressemøde fredag klokken 19.00 dansk tid, hvor han forventes at tale om den amerikanske evakueringsopgave i Afghanistans hovedstad, Kabul.

Det amerikanske forsvarsministerium forsøger at evakuere op til 22.000 afghanere, der er berettiget til at få asyl i USA.

Tusindvis af mennesker i Afghanistan forsøger at slippe ud af landet, efter at den islamistiske oprørsgruppe Taliban søndag erklærede sig for landets nye magthaver efter at have indtaget Kabul.

I hovedstaden forsøger folk at komme forbi kontrolposter, som Taliban har opstillet på blandt andet de veje, der fører til hovedstadens internationale lufthavn.

USA's forsvarsminister, Lloyd Austin, sagde torsdag, at der er omkring 4500 personer fra det amerikanske militær i Kabul. Ifølge Austin har der ikke været nogen "fjendtlige interaktioner med Taliban, og vores kommunikationslinjer med Taliban-ledere forbliver åbne".

I lighed med USA er mange andre lande, deriblandt Danmark, også i gang med at evakuere folk fra Afghanistan. Ifølge udenrigsminister Jeppe Kofod (S) lykkedes det torsdag Danmark at evakuere over 300 personer fra Kabul.

En embedsmand fra Nato oplyser natten til fredag, at flere end 18.000 mennesker er blevet evakueret fra Kabul i de seneste fem dage. Inden udgangen af ugen er målet, at dobbelt så mange skal været evakueret.

/ritzau/Reuters