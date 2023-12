USA får adgang til 15 militærbaser i Finland

Endnu et nordisk land er på vej med en aftale om militærsamarbejde med USA.

Finland offentliggør torsdag, at en militæraftale mellem de to lande vil give amerikanerne adgang til 15 baser og øvelsesområder i Finland.

Det skriver det finske public service-medie YLE.

Finland blev tidligere i år det nyeste medlem af militæralliancen Nato. Det skete som modsvar på Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forsvarsminister Antti Häkkänen skal mandag i USA underskrive aftalen på vegne af Finland, inden den efter planen skal godkendes af det finske parlament.

- Man kan ikke sende et mere tydeligt signal end det her, siger Häkkänen.

- Vi forsvarer nu Finland sammen, hvis nogen angriber os.

Aftalen omhandler også muligheden for at opbevare ammunition og militærudstyr.

Der er ikke som sådan restriktioner for atomvåben i aftalen, siger Häkkänen ifølge YLE. Dog gælder finsk lov, hvilket indebærer et forbud mod atomvåben.

Det var i august 2022, at Finland besluttede at åbne forhandlinger med USA om en ny bilateral forsvarsaftale.

Artiklen fortsætter under annoncen

I en lignende aftale får USA i Sverige adgang til 17 områder. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Norge har givet USA adgang til fire områder.

Danmark har endnu ikke en aftale med USA. Den kan dog meget vel snart være på vej.

- Vi forventer inden længe at afslutte aftalen, sagde Kasper Høeg-Jensen, direktør i Forsvarsministeriet, Center for Sikkerhed og Operationer, for nylig ifølge Jyllands-posten.

/ritzau/