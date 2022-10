USA får flere nye arbejdspladser og forventer rentestigning

Med fredagens jobtal for september er der lagt op til et nyt stort rentehop i USA.

Der blev i september måned skabt 263.000 nye arbejdspladser i USA uden for landbruget, viser tal fra den amerikanske regeringen i hovedstaden Washington. Det er lidt mere end forventet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det peger i retning af et nyt stort rentehop i USA i løbet af ganske kort tid, vurderer økonomer.

- Det er en stærk jobrapport, der indfrier markedsforventningerne og lidt til. Sådan lyder det fra Dansk Erhvervs cheføkonom, Tore Stramer.

- Efter fredagens stærke jobtal er det nærmest så sikkert som amen i kirken, at den amerikanske centralbank vil hæve den ledende rente med 0,75 procentpoint på det kommende pengepolitiske møde 2. november, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Politikerne i USA har fulgt dagens jobtal nøje. For det er de næstsidste inden næste måneds midtvejsvalg.

Arbejdsløshedsprocenten er i september faldet til 3,5 procent, og det peger på, at der stadig er godt gang i det amerikanske jobmarked trods høj inflation og stigende energipriser.

- Set med danske briller er det uhyre vigtigt, at den amerikanske centralbank lykkedes med at styre den amerikanske økonomi ned i en blød landing, mener Tore Stramer.

- Vi er i øjeblikket vidne til en voldsom stramning af pengepolitikken, der bestemt ikke er uden risiko. De massive rentestigninger vi har set i både USA og i Europa udfordrer i øjeblikket den finansielle stabilitet og øger risikoen for et større økonomisk tilbageslag, påpeger han.

I Arbejdernes Landsbank siger seniorøkonom Lisette Rosenbeck Christensen, at dagens tal påvirker Danmark og danskerne gennem flere kanaler.

- Fremgangen i amerikansk økonomi er positivt for dansk eksport, som er vokset til USA og beskæftiger omkring 100.000 danske arbejdspladser i dag. Så når der er fremgang i USA, smitter det positivt af på Danmark, siger hun.

- De danske boligejere har også god grund til at rette blikket mod USA. De massive renteforhøjelser fra den amerikanske centralbank spiller en ikke uvæsentlig rolle for den renteudvikling, vi oplever herhjemme. Renten på et fastforrentet lån ligger i dag på 5 procent, hvor den blot lå på 2 procent ved årsskiftet. For yderligere et år tilbage var renten helt nede i 0,5 procent, siger Lisette Rosenbeck Christensen.

/ritzau/