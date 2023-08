USA får nedjusteret kreditvurdering for første gang i 12 år

For første gang siden 2011 har USA's kreditvurdering taget et alvorligt slag i form af en nedjustering til AA+ fra AAA.

- I Fitchs optik har der været en stabil forringelse i regeringsmæssige standarder over de seneste 20 år, heriblandt hvad angår finans- og gældspolitik, til trods for den flerpartiske aftale i juni om at suspendere landets gældsloft indtil januar 2025, skriver Fitch.

Den amerikanske regering optager regelmæssigt gæld for at kunne betale sine forpligtelser og holde landet kørende. Derfor skal loven for, hvor meget gæld den må optage, også regelmæssigt opdateres.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det skete sidst i juni, da gældsloftet blev suspenderet.

USA's finansminister, Janet Yellen, siger i en officiel udtalelse, at hun er uenig i Fitchs nedjustering. Den er "vilkårlig og baseret på forældet data", siger hun.

En kreditvurdering fra en af de tre store kreditvurderingsbureauer er en vurdering af en persons, virksomheds eller et lands kreditværdighed.

Dette vurderes typisk ud fra økonomiske oplysninger og historik for at bestemme, hvor sandsynligt det er, at de vil være i stand til at tilbagebetale gæld. Med andre ord, hvor tæt er landet på at gå statsbankerot.

Når et lands kreditvurdering nedgraderes, falder værdien af landets statsobligationer normalt. Dette skyldes, at investorerne betragter obligationerne som mere risikable, og derfor kræver en højere rente for at investere i dem.

Artiklen fortsætter under annoncen

Også dengang skete det i kølvandet på en politisk konflikt om det amerikanske gældsloft.

Moody's vurderer stadig USA's kreditvurdering til AAA.

AA+ er den næsthøjeste vurdering, der gives af de tre store kreditvurderingsbureauer. AAA er den højeste.

/ritzau/Reuters