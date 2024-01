USA fastholder tidligere melding: Hamas brugte hospital

Efterretningstjenesterne hos Israels allierede USA vurderer, at al-Shifa-hospitalet i Gaza blev brugt af Hamas og Islamisk Jihad til at udstede ordrer til militante.

Også nogle gidsler menes at have været på hospitalet.

Men de militante palæstinensiske grupper Hamas og Islamisk Jihad rømmede i store træk komplekset, før israelske soldater gik ind i hospitalet i november.

Det siger en anonym amerikansk embedsmand. Vedkommende henviser til nylige efterretninger, som er blevet frigivet til offentliggørelse.

USA har ikke offentliggjort de beviser, som ligger til grund for vurderingen. Men embedsmanden siger, at USA uafhængigt har bekræftet informationen.

Den israelske militæroperation på hospitalet fik kritik af blandt andet Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

Allerede i november sagde Det Hvide Hus' nationale sikkerhedstalsmand, John Kirby, at USA mente, at militante fra Hamas brugte hospitalet.

Men i ugerne efter operationen har der fortsat været debat om, i hvor stort omfang Hamas anvendte hospitalet.

Israel har frigivet videoer af tunneler og våben på hospitalet for at føre bevis for påstanden.

/ritzau/Reuters