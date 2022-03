USA fjerner Ruslands handelsstatus og stopper import af vodka

Den amerikanske præsident, Joe Biden, vil ophæve Ruslands status som særligt privilegeret handelspartner.

Det kaldes også "most favoured nation" (MFN), mens det i USA hedder "permanent normal trade relations" (PNTR).

Det sker sammen med EU og G7-landene, der omfatter syv førende industrilande.

Det siger Biden på et pressemøde fredag eftermiddag.

- USA, vores allierede og vores partnere fortsætter med at øge det økonomiske pres på Putin (Ruslands præsident, red.) og for yderligere at isolere Rusland på den globale scene, siger Biden.

Tidligere fredag kom samme melding fra formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi.

Ophævelsen sker efter Ruslands invasion af Ukraine, siger Pelosi.

Samtidig siger Biden, at USA vil forbyde import af vodka, fisk, skaldyr og diamanter fra Rusland.

Forbuddet rammer varer fra "en række centrale sektorer i den russiske økonomi", siger Biden.

MFN er en slags international handelsstatus, som et land kan tildele et andet.

Det er en af hjørnestenene i Verdenshandelsorganisationen (WTO).

De 164 medlemslande forpligter sig til at behandle hinanden lige. På den måde kan de drage fordel af lave toldsatser og få handelsbarrierer.

Dette princip om ikke at forskelsbehandle er kendt som MFN.

Kort sagt betyder ophævelsen, at Rusland får sværere ved at handle med USA, siger Biden.

At fratage Rusland denne status kan give mulighed for at pålægge landet højere toldsatser. Dermed får Rusland vanskeligere ved at sælge sine varer til udlandet.

Beslutningen om at fjerne MFN-status for Rusland kommer efter en række hårde sanktioner mod landet.

De første var overvejende økonomiske og ramte blandt andet den russiske elite og politikere.

Både USA og Storbritannien har desuden meddelt, at de dropper russisk olie og gas.

De omfattende sanktioner mod Rusland har sendt den russiske økonomi i knæ.

Den Internationale Valutafond (IMF) forudser, at landet vil havne i "dyb recession" i år og vil ikke udelukke sandsynligheden for en russisk statsbankerot.

/ritzau/Reuters