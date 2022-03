USA fjerner Ruslands status som særlig handelspartner

At fjerne særlig handelsstatus fra Rusland kan give mulighed for at øge toldsatser fro at mindske eksporten.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, vil ophæve Ruslands status som særligt privilegeret handelspartner. Det står for "most favored nation" (MFN).

Det siger formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, på et pressemøde fredag eftermiddag dansk tid.

Ophævelsen sker efter Ruslands invasion af Ukraine.

MFN er en international handelsstatus, som et land kan tildele et andet.

Det er en af hjørnestenene i Verdenshandelsorganisationen (WTO). De 164 medlemslande forpligter sig til at behandle andre medlemmer lige. På den måde kan de drage fordel af lave toldsatser og få handelsbarrierer.

Dette princip om ikke at forskelsbehandle er kendt som MFN.

At fratage Rusland denne status kan give mulighed for at pålægge landet højere toldsatser for at mindske eksporten.

Det tillader også at indføre kvoter på russiske varer eller endda forbyde dem.

Beslutningen om at fjerne MFN-status for Rusland kommer efter en række hårde sanktioner mod landet.

De første var overvejende økonomiske og ramte blandt andet den russiske elite og politikere.

Både USA og Storbritannien har ligeledes meddelt, at de dropper russisk olie og gas.

/ritzau/Reuters