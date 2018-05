USA fordømmer Kina for militære øvelser med bombefly

Kina har for første gang foretaget prøveflyvninger med bombefly i det omstridte Sydkinesiske Hav.

USA kritiserer Kina for "fortsat militarisering" af et omstridt område i Det Sydkinesiske Hav, hvor kinesiske luftstyrker for første gang lørdag landede langtrækkende bombefly.

Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, i en pressemeddelelse.

Lørdag kunne det kinesiske statsmedie The China Daily berette, at de kinesiske luftstyrker havde foretaget prøveflyvninger med H-6K-bombefly i Det Sydkinesiske Hav.

H-6K-bombefly har en kampradius på knap 3500 kilometer, hvormed Kina fra Det Sydkinesiske Hav har hele det sydøstlige Asien inden for rækkevidde.

Kina har en igangværende strid med flere nabolande omkring øerne, koralrevene og lagunerne i Det Sydkinesiske Hav. Området er afgørende i forhold til global handel, det er rigt på fisk og indeholder potentielt olie- og gasreserver.

Det kinesiske udenrigsministerium oplyser i en meddelelse, at øvelsen blandt andet indebar takeoff, landinger og simulerede luftangreb mod mål i havet.

Øvelserne styrker de kinesiske luftstyrkers "reelle kampevne mod alle former for maritime sikkerhedstrusler", oplyser en militærekspert, der er citeret i udenrigsministeriets meddelelse.

USA har ingen territoriale krav i området, men insisterer på, at der skal være fred og navigationsfrihed i Det Sydkinesiske Hav. Derfor er de kinesiske luftfartsøvelser ildeset i amerikanske øjne.

- Kinas fortsatte militarisering af de omstridte områder i Det Sydkinesiske Hav medvirker udelukkende til at øge spændingerne og destabiliseringen af regionen, siger Christopher Logan, der er talsmand for Pentagon.

Kina har sydligere i Det Sydkinesiske Hav opført syv menneskeskabte øer udstyret med avancerede radarsystemer og andre faciliteter, som kan anvendes militært.

Ifølge USA er formålet med den kinesiske militarisering af området at styrke Kinas eget territoriale krav i området.

/ritzau/AP