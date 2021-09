USA fordømmer soldaters angivelige kup mod Guineas præsident

USA fordømmer søndagens begivenheder i Guineas hovedstad, Conakry, hvor specialstyrker fra hæren angiveligt har væltet landets mangeårige præsident, Alpha Condé.

I en erklæring udtaler det amerikanske udenrigsministerium, at vold og eventuelle overtrædelser af forfatningen blot vil ødelægge Guineas udsigter til fred, stabilitet og velstand.

- USA fordømmer dagens begivenheder i Conakry, udtaler ministeriet søndag amerikansk tid.

- Disse handlinger kan vise sig at begrænse USA's - og Guineas øvrige internationale partneres - støtte til landet, idet det forsøger at finde en vej mod national samling og en lysere fremtid for det guineanske folk, står der.

Militærjuntaen, der ser ud til at have taget magten i Guinea, oplyser, at præsident Alpha Condé er uskadt.

Juntaen garanterer således for præsidentens velbefindende og siger, at han har haft adgang til sine læger.

Gruppen af soldater fra Guineas specialstyrkeenhed, der tilbageholdt Alpha Condé søndag morgen lokal tid efter kraftig skududveksling i hovedstaden, siger, at regionale guvernører er blevet erstattet af militære chefer.

Afgående ministre og institutionsledere er inviteret til et møde i parlamentet mandag formiddag.

Det oplyste soldaterne tidligere søndag i en erklæring i Guineas statslige radio.

/ritzau/Reuters