USA fordømmer udbredt seksuel vold under konflikt i Sudan

USA fordømmer den udbredte seksuelle vold, som er relateret til den efterhånden månedlange konflikt i Sudan.

Sådan lyder det fredag lokal tid fra det amerikanske udenrigsministerium.

- De talrige indberetninger om voldtægt, gruppevoldtægt og andre former for kønsbaseret vold mod kvinder og piger i det vestlige Darfur og andre områder er dybt foruroligende, lyder det i en udtalelse.

- De brutale handlinger bidrager til en fremspirende tendens om målrettet etnisk vold.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den paramilitære gruppe RSF, som kæmper mod Sudans hær, beskyldes for at stå bag hændelserne.

Sudans hærchef, general Abdel Fattah al-Burhan, har siden 15. april været i åben krig med den rivaliserende styrke, der ledes af hans tidligere næstkommanderende, Mohamed Hamdan Daglo.

Den militære konflikt i landet har fået mere end 4,6 millioner mennesker til at flygte fra deres hjem ifølge FN, og et konservativt skøn er, at op mod 5000 mennesker er dræbt.

/ritzau/Reuters