USA fordømmer protestleders mystiske forsvinden i Hviderusland

USA vil se på, hvilke konsekvenser det skal have, at hviderussisk oppositionspolitiker mandag blev kidnappet.

USA overvejer at indføre yderligere sanktioner mod Hviderusland, efter at landet har forsøgt at udvise oppositionspolitikere.

Det siger USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, ifølge nyhedsbureauet AFP.

- USA overvejer i samarbejde med vores allierede at indføre yderligere og målrettede sanktioner mod dem, der er involveret i krænkelse af menneskerettighederne og undertrykkelse i Hviderusland, lyder det fra Pompeo i en erklæring.

Pompeo er "dybt bekymret" over det, der er sket mod oppositionspolitiker og protestleder Maria Kolesnikova i denne uge. Han fordømmer handlingen og roser samtidig Kolesnikovas mod.

Mandag blev Kolesnikova ifølge tilhængere kidnappet på åben gade i Hvideruslands hovedstad, Minsk. Hun dukkede senere op ved grænsen til Ukraine, hvor hun ifølge to partikolleger rev sit pas itu, da ukendte mænd forsøgte at tvinge hende ind i nabolandet.

Siden valget i Hviderusland 9. august har der været massedemonstrationer mod præsident Aleksandr Lukasjenko, hvis regime beskyldes for massiv valgsvindel.

Den 38-årige Kolesnikova er den sidste tilbage i Hviderusland ud af tre kvinder, der alle stillede op mod Lukasjenko, der har siddet på magten i 26 år.

Flere fremtrædende oppositionsledere er blevet anholdt eller tvunget til at flygte fra landet.

