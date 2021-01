USA fordømmer Ruslands grove taktik ved demonstrationer

Antony Blinken gentager USA's opfordring til Rusland om at respektere borgerrettigheder.

USA fordømmer Ruslands "grove" taktik over for demonstranter, som kræver Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj løsladt fra fængslet.

Den nye amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, siger i et tweet, at "USA fordømmer de russiske myndigheders vedholdende brug af en grov taktik over for fredelige demonstranter og journalister på anden uge".

Blinken siger, at USA gentager en opfordring til Rusland om at frigive tilbageholdte, som har udnyttet deres borgerrettigheder".

Udtalelsen kom søndag eftermiddag, da der blev demonstreret i adskillige store russiske byer - deriblandt Moskva, Sankt Petersborg, Vladivostok og Tomsk.

/ritzau/Reuters