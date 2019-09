USA forsøgte at bestikke kaptajn på iransk olietanker

Kaptajn på iransk skib fik tilbudt millioner for at lægge til i en havn, hvor USA kunne tilbageholde skibet.

USA tilbød kaptajnen på et iransk olietankskib "millioner af dollar", hvis han sørgede for, at skibet anløb et land, som på vegne af USA ville beslaglægge skibet.

Det skriver Financial Times.

Avisen henviser til mails fra det amerikanske udenrigsministerium til kaptajnen Akhilesh Kumar.

Kumar var kaptajn på olietankeren "Grace 1", som 4. juli blev tilbageholdt i Gibraltar af britiske marinesoldater.

Det skete på mistanke om, at skibets last på 2,1 millioner tønder råolie var tiltænkt Syrien. Det ville være en overtrædelse af EU's sanktioner mod Syrien.

15. august fik skibet trods protester fra USA lov til at sejle videre. Forinden havde Iran forsikret, at fartøjet ikke havde kurs mod Syrien.

- Her er det Brian Hook. Jeg arbejder for udenrigsminister Mike Pompeo som USA's særlige udsending til Iran, hedder det i en mail til kaptajnen den 26. august.

Brian Hook forklarer i mailen til kaptajnen, at han har "gode nyheder".

Den gode nyhed var, at USA ville betale kaptajnen adskillige millioner dollar for at styre skibet til et land, hvor USA kunne tilbageholde det og dets last af råolie.

Den særlige udsending vedlagde et officielt telefonnummer til udenrigsministeriet i Washington D.C., for at sikre sig, at kaptajnen ikke anså mailen for at være falsk.

- Med disse penge kan du sikre dig det liv, som du ønsker, og være velstående som gammel, skriver Hook i en ny mail, som også indeholdt en advarsel.

- Hvis du vælger ikke at tage denne nemme vej, vil tilværelsen blive meget mere besværlig for dig.

Angiveligt afviste kaptajnen tilbuddet. I hvert fald modtog han to dage senere en ny mail fra Hook, som meddelte Kumar, at han nu var sat på USA's sanktionsliste.

Siden USA's præsident, Donald Trump, i foråret 2018 trak USA ud af en international atomaftale med Iran, har amerikanerne indført flere sanktioner mod Iran. Blandt andet mod eksport af Irans vigtigste indtægtskilde, råolie.

Ifølge Financial Times har kaptajner på andre iranske olieskibe modtaget mails og tekstbeskeder fra Brian Hook, der er leder for udenrigsministeriets "aktionsgruppe" mod Iran.

- Vi har i løbet af kort tid fået Irans eksport af olie til at falde sammen. Vi arbejder meget tæt sammen med den maritime sektor for at forstyrre og forhindre ulovlig eksport af olie, siger Brian Hook til Financial Times.

"Grace 1" har siden skiftet navn til "Adrian Darya 1".

Ifølge Marine Traffic er skibet i Middelhavet. Mandag lå det cirka 45 sømil ud for Tripoli i Libyen.

/ritzau/