USA forsvarer Israel mod anklager om folkedrab

USA's regering forsvarer den israelske regering mod anklager om, at Israel begår folkedrab mod palæstinenserne under krigen mod Hamas-bevægelsen i Gazastriben.

- Vi mener ikke, at det, der foregår i Gaza, er et folkedrab. Vi har fast afvist det udsagn, siger USA's nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan.

USA har også fremlagt sit syn på den sag skriftligt og i flere detaljer over for Den Internationale Domstol (ICJ) i Haag, siger Sullivan.

Men "Israel kan og skal gøre mere for at beskytte uskyldige civile", tilføjer han.

Sikkerhedsrådgiverens udtalelse faldt på et pressemøde mandag aften dansk tid.

Demonstranter har på det seneste beskyldt USA's regering og særligt præsident Joe Biden for at bidrage til et folkedrab på palæstinenserne i form af USA's militære støtte til Israel.

Fra anden side bliver der klaget over, at Biden lader en allieret i stikken ved sin i stigende grad kritiske tone over for Israel.

Betegnelsen folkedrab er blevet brugt flere gange i den over syv måneder lange krig i Gazastriben.

I december bad Sydafrika ICJ om at vurdere, om Israels krigsførelse i Gaza var en overtrædelse af FN's konvention om folkedrab.

Det førte til, at domstolen i januar beordrede Israel til at gøre alt, hvad der står i landets magt for at forhindre, at der bliver begået folkedrab i forbindelse med krigen mod Hamas.

Israel har gentagne gange afvist anklager om folkedrab og fastholder, at landet handler i selvforsvar.

Den nuværende blodige konflikt blev udløst, da Hamas angreb Israel 7. oktober og dræbte omkring 1200 mennesker.

Det fik Israel til at indlede omfattende luftangreb og en landoffensiv, der stadig er i gang.

Indtil videre er omkring 35.000 palæstinensere blevet dræbt i krigen i Gazastriben siden 7. oktober sidste år, viser tal fra det palæstinensiske sundhedsministerium.

/ritzau/dpa