USA forventer at fordoble eksport til Kina efter aftale

Ifølge USA's handelsrepræsentant, Robert Lighthizer, afhænger succes for handelsaftale helt af Kina.

USA's eksport til Kina vil næsten blive fordoblet som følge af den delaftale om handel, de to lande fredag blev enige om.

Det siger Robert Lighthizer, der som USA's handelsrepræsentant har ledet handelsforhandlingerne med Kina.

Fredagens aftale er endnu ikke underskrevet, men Lighthizer forsikrer, at bortset fra nogle få justeringer er aftaleteksten klar til at blive officielt blåstemplet.

Det siger han søndag i programmet "Face the Nation" på tv-stationen CBS.

Aftalen er første fase af en handelsaftale, som USA og Kina har forhandlet om i over to år.

Som led i aftalen suspenderer begge parter planlagte toldforhøjelser.

USA sætter også toldsatsen ned på visse kinesiske varer i bytte for en øget kinesisk import af amerikanske landbrugsprodukter.

Robert Lighthizer forventer, at Kina øger sit årlige køb af landbrugsvarer til mellem 40 og 50 milliarder dollar over de næste to år.

I 2017 eksporterede USA landbrugsprodukter til Kina for cirka 24 milliarder dollar. Det er det sidste hele år, inden verdens to største økonomier i sommeren 2018 begyndte at lægge told på hinandens varer og skød handelskrigen i gang.

Begge lande havde varslet nye toldforhøjelser med virkning fra søndag, men de er nu suspenderet som følge af fredagens delaftale.

Om delaftalen så også bliver en succes, er ifølge Robert Lighthizer helt op til Kina.

- Det afhænger af, hvem der tager beslutningerne i Kina, ikke i USA, siger han.

- Hvis strammerne står for beslutningerne, får vi et andet resultat, end hvis de reformvenlige træffer beslutningerne, som vi håber, siger Lighthizer.

/ritzau/Reuters