USA frigiver allieret af Venezuelas præsident i fangeudveksling

En nær allieret af Venezuelas præsident, Nicolás Maduro, bliver løsladt af USA.

Til gengæld vil Venezuela løslade i alt 36 personer, heriblandt 12 amerikanere.

Det oplyser en højtstående venezuelansk kilde ifølge nyhedsbureauet Reuters onsdag.

Den Maduro-allierede er den colombianske forretningsmand Alex Saab, oplyser kilden.

Han beskyldes i USA for hvidvask af penge.

I alt skal Saab have kanaliseret 350 millioner dollar fra Venezuela via USA i et system, der involverede bestikkelse af embedsmænd i Venezuelas regering. Det mener i hvert fald de amerikanske anklagere.

USA og Venezuela har også tidligere udvekslet fanger.

I oktober 2022 blev syv fængslede amerikanere løsladt i bytte for to venezuelanere, der er nevøer til landets førstedame.

Også nyhedsbureauet AP og det amerikanske medie CBS skriver om fangeudvekslingen.

/ritzau/