USA frigiver sidste godkendte våbenpakke til Ukraine

Den sidste våbenpakke fra USA til Ukraine er onsdag blevet frigivet, og det er dermed nu op til Kongressen, om der skal sendes flere våben og penge til det krigsramte land.

Det skriver landets udenrigsministerium i en pressemeddelelse, hvor det samtidig opfordrer Kongressen til hurtigt at forny strømmen af hjælp til Ukraine.

- Vores bidrag har været afgørende i forhold til at støtte vores ukrainske partnere, mens de forsvarer deres land mod Ruslands aggressioner, lyder det fra udenrigsminister Antony Blinken i pressemeddelelsen.

- Det er bydende nødvendigt, at Kongressen handler så hurtigt som muligt for at sikre vores nationale sikkerhedsinteresser ved at hjælpe Ukraine med at forsvare sig selv og sin fremtid.

Artiklen fortsætter under annoncen

Våbenpakken består af udstyr og våben for op mod 250 millioner dollar. Det svarer til 1,7 milliarder danske kroner.

Pakken indeholder ammunition og andet udstyr til luftværn. Der er desuden yderligere ammunition til de såkaldte Himars-systemer, som er en slags jord-til-jord-missilsystemer, som typisk monteres bag på pansrede køretøjer.

For at den amerikanske regering kan udmønte penge til bidrag til Ukraine, skal finansieringen af dem vedtages i Kongressen.

Kongressen består af to kamre, hvor oppositionspartiet, Republikanerne, sidder på magten i det ene, Repræsentanternes Hus, og regeringspartiet, Demokraterne, sidder på magten i det andet, Senatet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fra Ukraine lyder det fra præsident Volodymyr Zelenskyjs rådgiver Andrij Jermak, at bidraget er kærkomment.

- Tak for jeres hjælp. Vi skal nok vinde, skriver Jermak på det sociale medie X, som tidligere var kendt som Twitter.

Krigen mellem Ukraine og Rusland startede, da sidstnævnte invaderede den østlige ukrainske grænse i de tidlige morgentimer 24. februar 2022.

/ritzau/