USA frygter at Rusland snart vil bruge kemiske våben i Ukraine

Rusland er ved at sætte scenen for angreb med ukonventionelle våben, siger talskvinde i Det Hvide Hus.

Storbritannien og USA frygter, at Rusland er ved at gøde jorden til et muligt angreb med kemiske våben i Ukraine.

Det siger talskvinde i Det Hvide Hus Jen Psaki ifølge avisen The Guardian.

Udmeldingen kommer, efter at embedsfolk i Kreml onsdag uden at fremlægge nogen beviser beskyldte USA for at drive et program med at udvikle biologiske våben i laboratorier i Ukraine.

Beskyldningerne blev senere også støttet af en talsperson fra Kinas udenrigsministerium, men de er blevet kategorisk afvist af USA.

- Nu da Rusland har fremsat disse falske påstande, og Kina øjensynligt har støttet denne propaganda, bør vi alle holde øje med, om Rusland bruger kemiske eller biologiske våben i Ukraine, skriver Psaki på Twitter.

Hun tilføjer, at beskyldningen fra Rusland muligvis kan være fremsat, så landet har en undskyldning for selv at bruge våbnene.

Flere vestlige embedsfolk har ifølge The Guardian også påpeget, at der er god grund til at frygte, at Rusland vil bruge ukonventionelle våben i Ukraine.

Blandt andet fordi landet tidligere har været involveret i krige som i Syrien, hvor der blev gjort brug af kemiske våben.

Kemiske våben dækker for eksempel over brug af giftgas, mens biologiske våben kan involvere brugen af mikroorganismer til at sprede sygdom og død.

- Rusland har en historik med at beskylde Vesten for de forbrydelser, som Rusland selv begår, skriver Psaki videre på Twitter.

- Dette er et åbenlyst kneb fra Rusland, så landet kan retfærdiggøre yderligere overlagte, uprovokerede og uretfærdige angreb på Ukraine.

Rusland har under invasionen af Ukraine vist en tiltagende vilje til at angribe civile i byer som Kharkiv og Mariupol.

Onsdag blev mindst 17 personer ifølge ukrainske myndigheder såret, da russiske styrker angiveligt bombede et hospital for fødende i netop Mariupol.

Rusland har gentagne gange afvist, at landet angriber civile.

/ritzau/