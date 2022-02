USA frygter russisk angreb på Ukraine i de kommende dage

Den amerikanske regering frygter, at Rusland kan angribe Ukraine allerede i de kommende dage.

Det fortæller den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, til den franske tv-station France 24.

- Vi er dybt bekymrede for, at Rusland kan gribe ind over for Ukraine allerede i denne uge, siger han til France 24 ifølge nyhedsbureauet dpa.

- Alt, hvad vi ser i form af udstationering af russiske styrker omkring Ukraine, leder os til denne konklusion, tilføjer Blinken.

Han understreger i samme ombæring, at "vejen til diplomati forbliver åben".

- Vi gør alt, hvad der står i vores magt, for at overbevise Rusland om, at det bør tage den diplomatiske vej - dialogens vej - for at løse de uoverensstemmelser, der nu en gang eksisterer på fredelig vis, siger han.

USA advarede for nylig om, at det er muligt, at Rusland invaderer Ukraine inden afslutningen på vinter-OL i Beijing i Kina den 20. februar.

I en tale til nationen mandag aften fortalte Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, at han har hørt, at onsdag kan blive den dag, Rusland invaderer landet.

- De siger, at 16. februar kan blive den dag, hvor invasionen finder sted. Vi vil gøre det til en sammenholdets dag, sagde Zelenskij i talen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- De forsøger at skræmme os ved at nævne en dato for begyndelsen på en militær aktion.

Præsidenten nævner ikke, hvem der har peget på netop denne dato.

Ifølge amerikanske efterretninger er der indsat omkring 130.000 russiske soldater omkring Ukraine.

Rusland har afvist, at det skulle have planer om at angribe nabolandet.

Tidligere mandag antydede den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, at Rusland er klar til at fortsætte forhandlinger med vestlige lande om den spændte situation.

/ritzau/