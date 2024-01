USA vil genåbne flere grænseovergange til Mexico

USA vil torsdag genåbne fire lovlige grænseovergange mellem USA og Mexico.

Det sker, fordi det hidtil høje niveau af ulovlig immigration er aftaget.

Det siger en højtstående amerikansk embedsmand ifølge nyhedsbureauet Reuters under et virtuelt møde med journalister.

Genåbningen gælder overgangen i byen Eagle Pass i delstaten Texas, to overgange i delstaten Arizona og en nær byen San Diego i delstaten Californien, lyder det.

I december kæmpede USAs grænsemyndigheder med at behandle indrejserne for de mange migranter, der kom til landet fra Mexico.

Ifølge tidligere embedsmænd blev der her sat rekord, da knap 11.000 migranter blev tilbageholdt ved grænsen i løbet af en enkelt dag.

I slutningen af december besluttede mexicanske og amerikanske embedsmænd at arbejde tættere sammen om at håndtere den rekordhøje migration ved den fælles grænse.

Det skete, da amerikanske embedsmænd mødtes med den mexicanske præsident Andres Manuel Lopez Obrador i Mexico.

Embedsmænd i Mexico har derfor skruet op for håndhævelsen af reglerne i de seneste uger, skriver Reuters.

Herunder hører det, at migranter bliver flyttet til det sydlige Mexico.

Desuden er praksis med at deportere afviste migranter i fly til Venezuela blevet genoptaget, oplyste en højtstående amerikansk embedsmand under et virtuelt møde med journalister tirsdag.

Briefingen var betinget af anonymitet for embedsmanden, hvis identitet derfor ikke fremgår.

Under samme møde oplyste en anden amerikansk embedsmand, at antallet af migranter, der krydser grænsen fra Mexico til USA, er faldet mellem jul og nytår.

Historisk set har det også tidligere været en tendens, lød det.

- Over det sidste år har vi set perioder med øget migration og periode med mindre migration. Vi vil fortsætte med at stå klar til at reagere på denne slags stigninger.

