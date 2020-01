USA-general: Irans intention var at ramme amerikanere

De iranske missiler havde til hensigt at dræbe amerikanere og ødelægge udstyr, siger chef for USA's styrker.

Irans intention var at ramme amerikansk mandskab i missilangrebet i Irak mod militærbasen Ain al-Asad natten til onsdag.

Det siger stabschef for USA's væbnede styrker Mark Milley på et pressemøde i Washington D.C. sent onsdag aften dansk tid.

- Jeg tror, ud fra hvad vi så og ved, at intentionen med dem (missilerne, red.) var at påføre skader på bygninger, ødelægge køretøjer, udstyr og luftfartøjer og dræbe mandskab, siger Mark Milley ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Mark Milley tilføjer, at analytikere er ved at efterforske angrebet.

Han vil ikke afvise, at det var det sidste angreb fra Irans side.

Iran sendte omkring klokken 00.30 natten til onsdag ballistiske missiler mod to militærbaser i Irak.

Et angreb var mod basen Ain al-Asad i det vestlige Irak, der både huser amerikanske og danske soldater.

Derudover blev en luftbase i Erbil i den nordlige og kurdiske del af landet beskudt.

Ingen kom noget til ved angrebene.

Missilerne fra Iran var hævn for drabet på den iranske general Qassim Soleimani, der natten til fredag i sidste uge blev ramt af en amerikansk drone i Bagdad.

Efter angrebene på militærbaserne har statsminister Mette Frederiksen (S) meddelt, at omkring 100 danske soldater vil blive flyttet ud af Irak til Kuwait.

30-40 soldater bliver tilbage. De soldater, der tages ud af landet, stod for en træningsmission, som er indstillet som følge af uroen i regionen.

USA's præsident, Donald Trump, udtalte efter angrebet, at USA umiddelbart ikke vil udføre nye angreb mod Iran. USA har dog indført nye sanktioner mod Iran som følge af missilangrebet.

Irans udenrigsminister, Mohammad Javad Zarif, sagde natten til onsdag, at missilangrebet har afrundet Irans hævn for drabet på Qassem Soleimani.

