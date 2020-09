USA genindfører sanktioner mod Iran og truer FN-lande

USA truer med at udelukke FN-nationer fra landets finansielle markeder, hvis de ikke lever op til sanktioner.

USA har besluttet at genindføre alle sanktioner, som FN havde på plads mod Iran, inden en atomaftale med landet blev underskrevet i 2015.

Det oplyser USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, lørdag i en meddelelse.

USA lover samtidig at straffe alle FN-lande, der ikke efterlever sanktionerne.

- I dag byder USA stort set alle tidligere afsluttede FN-sanktioner mod Iran velkommen tilbage, siger Pompeo i meddelelsen.

Ifølge udenrigsministeren gælder sanktionerne igen fra midnat natten til søndag dansk tid.

Den amerikanske regering lover, at det vil få "konsekvenser" for de FN-lande, der ikke følger trop. Det betyder blandt andet, at lande kan blive nægtet adgang til USA's finansielle markeder, hvis de trodser sanktionerne.

- Hvis FN's medlemslande ikke opfylder deres forpligtelser i forhold til at implementere de her sanktioner, så er USA klar til at bruge vores autoritet til at indføre konsekvenser for de fejl, siger Mike Pompeo.

/ritzau/AFP