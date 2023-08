USA giver grønt lys til milliardsalg af helikoptere til Polen

En omfattende købsaftale er mandag kommet i hus mellem USA og Polen.

USA har således godkendt et salg af Apache-helikoptere til Polen til en værdi af 12 milliarder dollar svarende til næsten 82 milliarder kroner.

Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium i en orientering til Kongressen.

Med aftalen køber Polen 96 angrebshelikoptere af typen Apache AH-64E fra den amerikanske producent Boeing.

Landet besluttede sidste år, at det ville udskifte dets flåde af militærhelikoptere, som er produceret i det tidligere Sovjetunionen.

I orienteringen skriver det amerikanske udenrigsministerium, at salget "vil forbedre Polens evne til at imødegå nuværende og kommende trusler".

Købsaftalen giver Polen en helikopterflåde, som både vil "afskrække militære fjender", og som vil kunne indgå i fremtidige Nato-operationer, påpeger USA's udenrigsministerium.

I januar meddelte Polens regering, at landet i 2023 vil bruge fire procent af dets BNP (bruttonationalprodukt) på forsvaret.

Det er langt over Nato's målsætning om, at medlemslandene skal bruge mindst to procent af BNP på deres militær.

Siden Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022 har Polen sammen med USA været et af de lande, der er gået forrest i arbejdet for at støtte Ukraine.

Samtidig er en stor del af de våben, som blandt andet USA har doneret til ukrainerne, blevet transporteret via Polen til Ukraine.

Krigen i Ukraine har styrket forholdet mellem USA og Polen, som ellers tidligere har været udfordret af gnidninger mellem Polens konservative regering og USA's præsident, Joe Biden.

Manglende rettigheder for homoseksuelle og andre LGBTQ-personer i Polen er et af de emner, som har skabt panderynker hos den amerikanske regering.

Men efter aftalen om salg af amerikanske Apache-helikoptere til Polen kalder USA's udenrigsministerium Polen for "en magtfaktor for politisk stabilitet og økonomisk fremgang i Europa".

/ritzau/AFP