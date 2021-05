USA giver grønt lys til stor havvindmøllepark

Godkendelsen af vindpark ud for USA's østkyst er startskuddet til en helt ny industri, siger dansk topchef.

USA's første havvindmøllepark i stor skala har fået endelig godkendelse af føderale myndigheder.

Det skriver avisen Wall Street Journal.

Vindparken Vineyard Wind på op til 800 megawatt skal opføres i Atlanterhavet ud for kysten i Massachusetts og ventes at blive sat i drift i 2023.

Det amerikanske indenrigsministerium meddelte i marts ifølge Bloomberg News, at det havde færdiggjort de miljømæssige undersøgelser, og at projektet potentielt kunne blive godkendt snart.

Godkendelsen er en fjer i hatten til USA's præsident, Joe Biden. Han har en ambition om, at USA skal fordoble sin offshore vindproduktion frem mod 2030 som et led i at bremse klimaforandringer.

Vindparker langs den amerikanske østkyst spiller en vigtig rolle i at få opfyldt den målsætning.

Projektet til 2,8 milliarder dollar er et joint venture mellem danske Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) og Avangrid Renewables. Vindparken, der skal opføres omkring 24 kilometer fra land, forventes at kunne forsyne i alt 400.000 husstande med strøm.

- Det drejer sig ikke om starten på et enkelt projekt, men lanceringen af en ny industri, udtaler Vineyard Winds danske topchef, Lars Pedersen, i en skriftlig erklæring ifølge Wall Street Journal.

/ritzau/